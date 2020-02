Otvorený list pre p. Pelegríniho od človeka, ktorý nevie ako sa na Slovensku žije

Vážený pán Pelegríny, Priznám sa hneď na úvod, že nikdy som Smer ani podobné predchádzajúce zoskupenia nepodporoval. Napriek tomu som po páde vlády RF, v kúštiku duše, dôveroval aspoň trocha Vám.

Priznám sa hneď na úvod, že nikdy som Smer ani podobné predchádzajúce zoskupenia nepodporoval. Napriek tomu som po páde vlády RF, v kúštiku duše, dôveroval aspoň trocha Vám. Dôvera pramenila z vašich vyhlásení o búraní múrov, ktoré vystaval z nenávisti váš predchodca. Múry boli úspešne vystavané medzi nami, ľuďmi žijúcimi tu na Slovensku. Na začiatku oddeľovali Rómov, migrantov, neskôr sa k nim pridali novinári, východniari, liberáli, homosexuálne páry a neviem aký ešte. Ale ďalší obrovský múr ste vystavali vy, a to pred očami Slovákov žijúcich v zahraničí a pred Bratislavčanmi. A žiaľ aj ja, žijúci s rodinou na Liptove k nim zrazu patrím. Aj v 30. - 40. rokoch minulého storočia, jeden fúzkatý človek začal stavať múry medzi svojim obyvateľstvom a všetci vieme ako to dopadlo. A dnes dokonca musíme trpieť, na našej scéne, ľudí skryto ale aj otvorene sympatizujúcich s touto zvrátenou ideológiou, ktorej korene sú ukryté v nenávisti medzi ľuďmi. Prečo ja z Liptova tam patrím? Liptov, časť Severného Slovenska, už od roku „2010“ spája diaľnica a napriek tomu do okresného mesta neprišiel žiaden investor. Asi Soudruzi zo Súmračnej spravili niekde chybu. Na Liptove s VŠ sa môžete tak akurát zamestnať ako personál pre hotelierov alebo u Vašich JaT – TMR ktorí si naše Národné parky pomýlili s mestskou aglomeráciou s Vašim povolením, ospravedlňujem sa s povolením Vašich úradníkov. Je groteskné, že ešte pred pár rokmi pred množstvom penziónov a hotelov na Liptove svietila tabuľka s nápisom Podporené z prostriedkov EÚ. Áno, je možnosť sa tiež zamestnať na Liptove v stavebnom priemysle, nakoľko každý z Vašich ľudí chce mať chalupu, penzión alebo apartmán v lese a to zrovna tiež v Národnom parku. Naskytuje sa tiež možnosť zamestnať sa v poľnohospodárstve - príznačné pre Liptov, ale ktorému ste tiež pozmenili funkciu na mulčovanie dakedajších pasienkov. Česť výnimkám, na ktoré ste nemali dosah a stále fungujú tak ako by mali. A pre tieto príčiny odchádzam na týždňovky do bubliny a samozrejme neviem ako sa na Slovensku žije. Druhá kapitola sú moje deti študujúce v ČR. A taktiež oni sa dostali do spomínanej bubliny. Zhrniem. Po strednej škole absolvovali prijímacie konania na Slovenských VŠ, ale pre zvedavosť to skúsili aj za blízkou hranicou. Keď videli rozdiel v školstve, nemali čo riešiť. Síce nás rodičov to stojí viac, viac trpí aj rodina ale čo nespraví rodič pre deti. Stačí sa spýtať Vašich ľudí, kde ich deti študujú, asi budete prekvapený. Ale určite za toto môže Radičovej vláda. A posledná kapitola sú moji synovcovia, absolventi Slovenských VŠ, ktorí skončili zase v tej bubline Bratislave, asi prečo. Dokonca jedného z nich označil RF ako protislovenskú prostitútku a k tomu bývajúcu v Bratislave, tomu by asi mali zobrať aj Slovenské občianstvo. Toľko pán Pelegríny od ľudí z bubliny, ktorý nič nevedia o Slovensku.

A pozdravujem p. Balciara, ktorý asi už skôr odchytil tento list, ako dôsledok sledovania mojich krokov po upozornení na stavby v chránených územiach.